Украина научит страны Евросоюза распознавать уголь из Донбасса

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Киев, 14 июня. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило в МИД письмо с просьбой проинформировать посольства семи стран ЕС и Турции о том, как можно распознать уголь из Донбасса, поставки которого Киев считает «нелегальными». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на копию письма МИД Украины.

Согласно тексту документа, МИД Украины просит направить информацию о вариантах и возможностях идентификации угля из Донбасса в посольства Украины в Турции, Нидерландах, Испании, Молдове, Болгарии, Бельгии, Польше и Румынии.

Отмечается, что письмо было подготовлено по инициативе компании «ДТЭК Энерго», утратившей контроль над шахтами в Донбассе из-за блокады, которую устроили украинские радикалы в марте 2017 года.

Стоит отметить, что у компаний, которые занимаются оптовыми продажами угля, есть способы легализации сырья, например, смешав «черное золото» из Донбасса с российским углем.