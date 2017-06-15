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Общество
Несправедливо: Путин обещал разобраться с проблемой сноса садовых домов
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Несправедливо: Путин обещал разобраться с проблемой сноса садовых домов

14:16  15 Июня 2017  /обновлено: 14:49  15 Июня 2017
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Путин

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос садовода из Челябинска. Женщина рассказала, что ее садовый дом хотят снести, причем без компенсации.

Президент заявил о необходимости переработки закона о природоохранных зонах. Именно из-за этого закона некоторые садоводы вынуждены сносить дома за свой счет.

Путин ответил, что это несправедливо. Людей, которые уже выстроили свои дома нужно оставить в покое. 

«Я сделаю все для того, чтобы это решение состоялось», — подчеркнул президент.

Дима Оленин
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