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Амман, 14 июня. США перебросили ракетные установки дальнего радиуса из Иордании на сирийскую базу в Ат-Танфе впервые за все время. Об этом сообщают два источника в спецслужбах.

Сообщается, что речь идет о высокомобильных ракетно-артиллерийских системах оперативно-тактического назначения HIMARS американского производства.

«Они уже прибыли в Ат-Танф, что свидетельствует о наращивании военного присутствия США в этом регионе», — отметил один из источников.

Он подчеркнул, что HIMARS также развернуты на севере Сирии, где продолжаются столкновения между возглавляемой США коалицией и боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ДАИШ), передает Reuters.

* Организация запрещена на территории РФ.