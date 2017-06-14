Сирия: Бой за Акербат под Пальмирой станет решающим в войне с террористами ИГ

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Командование Сирийской арабской армии сообщило о продолжении полномасштабного наступления на востоке провинции Хама для зачистки этих территорий от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

Проправительственные силы, которые состоят здесь из порядка 700 человек живой силы, включая танковые подразделения, артдивизион и силы спецназа, попытались атаковать город Акербат (Укейрибат) в районе населенного пункта Саламия. Однако после первого столкновения вынуждены были отступить и ждать поддержки вертолетов российских ВКС. Толкьо после этого проправительственные силы смогли продолжить наступление.

Напомним, что Акербат является главной целью проасадовских отрядов на рубеже провинции Хама и Хомс. В районе Акербата концентрируются большие запасы сил ИГИЛ*, которые совершают постоянные налеты на позиции проправительственных ополчений к северо-западу от Пальмиры. Соответственно, освободив Акербат и связанный с ним оплот ИГ* в Хувейсисе, сирийская армия сможет снять угрозу наступления ИГ на газовые поля Пальмиры.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что операция по освобождению Акербата и Хувейсиса напрашивалась уже давно, и даже предпринималось несколько попыток освободить стратегически важный район.

«Попытки наступать там были и ранее. Продвижение от Пальмиры и продвижение от Евфрата требуют ликвидации вклиниваний террористов в провинции Хама и Хомс, которые существуют уже достаточно давно. Противник здесь постоянно пытается досаждать коммуникационным линиям сирийских войск. Чтобы избежать систематических оперативных кризисов, необходимо убрать отсюда боевиков».

С этой задачей эксперт связывает такое прямолинейное продвижение к силе боевиков на восток Сирии: для более целостного наступления вглубь провинций Ракка и Дейр-эз-Зор, которые все еще находятся под оккупацией ИГ, освобождение района Акербата является наиболее важной задачей.

«Успешность действий будет зависеть от количества накопленных сил, а силы Башара Асада ограничены из-за нескольких одновременных операций. С другой стороны, фланговые угрозы, которые нависают над боевиками в связи с продвижением армии от Евфрата и Пальмиры могут косвенно способствовать успешности операции в восточной Хаме, потому что боевики будут вынуждены перебрасывать часть сил к Ракке и оазису ас-Сухна. Соответственно, как один из вариантов, они будут вытягивать их из Хамы и Хомса, где они постепенно становятся изолированы от остальной территории, занятой террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ)».

Наш собеседник отметил, что на территории нефтяных и газовых полей террористы оборудовали долговременные позиции, откуда ведут довольно активные бои.

«В район Хувейсиса армии не удается прорваться, хотя попытки уже были. Сейчас характер фронта приобретает форму своеобразной дуги, который позволяет проправительственным силам выбирать направление удара и варьировать свои силы. Если не получается идти со стороны Хувейсиса, может быть, получится через Акербат. Понятно, что не все операции получается полностью завершить успехом. Но практика показывает, что во фронте боевиков тоже находятся слабые места, что впоследствии и приводит к глубоким прорывам».

Если с юга и востока Пальмира фактически находится в безопасности, с севера у боевиков сохраняются возможности влиять на ситуацию в этом районе. Чтобы пробиваться к городу, им надо выбивать правительственные войска с «опорников» на нефтяных полях, которые они потеряли весной.

Эксперт считает вполне возможным, что наступление в восточной Хаме будет вынуждать боевиков в случае кризиса вытягивать силы и не давать им их перебрасывать против пальмирской группировки, учитывая, что проправительственные силы уже взяли Арак и идут на оазис ас-Сухна. Эти операции, по мнению Бориса Рожина, сковывают многочисленные резервы боевиков необходимостью отражать удары проправительственных сил.

«В этом плане как сковывающая операция, она будет полезна, даже если не удастся прорвать фронт».

Оборону в восточной Хаме таранили уже не один раз, однако все бои с террористами ИГИЛ ограничивались незначительными успехами. Эксперты связывают это в том числе и с не лучшим качеством сил сирийской армии, которые воюют на этом направлении. Это мнение разделяет и военный эксперт, начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов:

«Сирийская армия в восточной Хаме воюет довольно слабыми силами. Это либо иностранные формирования, либо подразделения пятого корпуса, который состоит из не особенно боеспособного контингента, его нельзя назвать элитным. Элитные же подразделения сосредотачиваются почему-то в провинции Деръа, которая считается зоной безопасности. Например, там действует 4-ая элитная дивизия, с какой целью — абсолютно неясно».

Антон Мардасов объясняет дополнительную сложность боев на этой территории тем, что «Исламское государство» (запрещено в РФ) действует мелкими маневренными группами по 15-20 человек, активно используя местность и проводя рейды, пользуясь сетью подземных бункеров, в том числе и в районе газовых полей Пальмиры, что создает угрозу для наступления на Дейр-эз-Зор.:

«Там нужно проводить грамотную операцию. Обходить эту сеть бункеров и брать ее каким-то образом в кольцо. Попытки такого рода совершаются подразделениями, которые не способны действовать достаточно эффективно» — резюмирует эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.