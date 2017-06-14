Грузовик сбил трех велосипедистов в Чебоксарах

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Чебоксары, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов Чувашии выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Чебоксарах.

По данным корреспондента ФАН, грузовик Isuzu сбил трех велосипедистов, которые двигались по обочине дороги. В результате инцидента пострадавшие получили легкие травмы (двое из них были доставлены в больницу и травмпункт). Как отметили полицейские, водитель грузовика не был пьян.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Нижегородской области водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил 16-летнего велосипедиста.