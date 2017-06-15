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Экономика
Путин рассказал о том, как наладить связь с большим и малым бизнесом
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Путин рассказал о том, как наладить связь с большим и малым бизнесом

14:39  15 Июня 2017  /обновлено: 14:45  15 Июня 2017
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Путин

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин рассказал представителю World Skills о том, как наладить связь с большим и малым бизнесом.

Ребята из World Skills задали главе государства вопрос о развитии малого и среднего бизнеса.

По словам президента, в первую очередь необходимо обращать внимание на успешно растущие и развивающиеся компании. Путин уверен, что большие компании должны развивать рядом с собой сеть малых предприятий.

 

Алексей Громов
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