 Самым молодым премьером Ирландии стал открытый гей

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Дублин, 14 июня. Парламент Ирландии большинством голосов утвердил Лео Варадкара на пост премьер-министра страны. 38-летний политик стал самым молодым главой правительства в истории Ирландии.

«Правительство, которое я возглавляю, не будет ни левым, ни правым, потому что эти устаревшее деление не охватывает политические проблемы сегодняшнего дня», — отметил он.

Напомним, что Варкадар является ирландцем индийского происхождения. В 2015 году он совершил каминг-аут, публично заявив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Политику предстоит сменить на посту Энда Кенни, который сложил полномочия премьер-министра после окончания своего срока.