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Общество
Росгвардия: ОМОН действовал строго в рамках закона во время акции 12 июня в Москве
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Росгвардия: ОМОН действовал строго в рамках закона во время акции 12 июня в Москве

18:52  14 Июня 2017
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Росгвардия: ОМОН действовал строго в рамках закона во время акции 12 июня в Москве

Москва, 14 июня. Сотрудники ОМОН действовали строго в рамках закона при задержании нарушителей общественного порядка во время проведения несанкционированной акции в Москве, заявили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

В Росгвардии опровергли слухи, распространенные некоторыми СМИ, о том, что сотрудники ОМОН осуществляли неправомерные действия при задержании нарушителей общественного порядка на несанкционированной акции в Москве 12 июня.

«Сотрудники ОМОН в ходе несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в ходе несанкционированной акции на Тверской улице действовали в строгом соответствии с законом», — констатировали в пресс-службе.

Росгвардия: ОМОН действовал строго в рамках закона во время акции 12 июня в Москве

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия провокаторов во время несанкционированной акции в Москве 12 июня.

Катерина Тимошенская
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