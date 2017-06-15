Путин поручил проследить, чтобы в России учебники выдавались бесплатно

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Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что учебники должны предоставляться бесплатно. Глава государства попросил должностные лица проследить за этим.

Отвечая на вопрос директора ульяновской школы об учебниках, глава государства сообщил, что, по его мнению, есть смысл вспомнить опыт СССР и подумать о едином базовом учебнике. При этом Путин отметил, что срок службы учебников можно продлевать не всегда, поскольку их содержание со временем устаревает.

Глава государства также выразил уверенность, что Россия является одной из стран, где стараются сохранить единое образовательное пространство.