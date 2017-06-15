«Силы Тигра» пробили оборонительные рубежи ИГИЛ на западе Ракки

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Ракка, 15 июня. Элитная бригада «Силы Тигра» освобождает нефтяные месторождения от «Исламского государства»* в провинции Ракка.

Подразделения спецназа «Силы Тигра» значительно продвинулись вдоль трассы Саламия-Ракка. «Тигры» сломили незначительное сопротивление боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и практически без боя заняли скважины Сфайе на западе провинции Ракка.

После дальнейшего продвижения спецназ вступил в сражение с игиловцами около нефтяного месторождения Таура. Сирийский источник сообщает, что сейчас оба месторождения уже находятся под контролем «Тигров». Боевики совершают регулярные вылазки и пытаются отбить данные объекты.

* Организация запрещена на территории РФ.