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Боба Дилана уличили в списывании нобелевской лекции с сайта для студентов
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Боба Дилана уличили в списывании нобелевской лекции с сайта для студентов

18:43  14 Июня 2017
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Боба Дилана уличили в списывании нобелевской лекции с сайта для студентов

Вашингтон, 14 июня. Обладатель Нобелевской премии по литература Боб Дилан прислал в академию запись своей лауреатской речи, наблюдатели нашли некоторые ее фрагменты похожими краткое изложение романа «Моби Дик» с сайта «Шпаргалки», пишет Assocated Press.

Боб Дилан не смог присутствовать в Стокгольме на вручении Нобелевской премии по литературе, в течение полугода он должен был прислать в Швецию текст своей речи. Аудиозапись попала в академию в начале июня, в ней музыкант и автор текстов обсуждал роман  «Моби Дик» автора Германа Мелвилла.

Наблюдатели заметили, что отдельные фрагменты речи похожи на фразы из текста, которые приведены на сайте «Шпаргалки». По словам преподавателей литературы, они бы не приняли работу студента, если в ней есть заимствования из «выжимок» великого классического произведения.

Ирина Селезнева
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