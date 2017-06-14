Стало известно имя стрелка из Вирджинии

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Вашингтон, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки смогли установить личность мужчины, который подозревается в нападении на конгрессменов в штате Вирджиния. Об этом сообщили американские СМИ.

Согласно предварительной информации, речь идет о 66-летнем Джеймсе Ходжкинсоне, который проживает в городе Белвилл.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп внимательно следит за событиями вокруг инцидента со стрельбой в Вирджинии, в результате которого пострадали пять человек.