Ракка: курды перебрасывают в провинцию подкрепление для борьбы с САА

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Ракка, 14 июня. «Сирийские демократические силы» наращивают группировку войск для борьбы с ИГ* и войсками САА.

Военный источник в Сирии сообщил о переброске в район Ракки около 3 тысяч повстанцев из числа курдов, арабов и туркоманов. Группировка была создана в 2015 году и входит в состав «Сирийских демократических сил». Отмечается наличие боевой техники, тяжелой и средней артиллерии.

Военные специалисты считают, что усиление направлено не только на борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), но и для противодействия наступлению Сирийской арабской армии, которое уже началось около границ провинции Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.