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Украина
Порошенко отказался отменить АТО и создал новый план «возвращения» Донбасса
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Порошенко отказался отменить АТО и создал новый план «возвращения» Донбасса

18:31  14 Июня 2017
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Порошенко объяснил, что мешает ему отменить АТО в Донбассе

Киев, 14 июня. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не может отменить военную операцию в Донбассе, пока территории ЛНР и ДНР не будут окончательно реинтегрированы. По его словам, в противном случае Украина окажется беззащитной.

«Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии — оставим Украину беззащитной», — цитирует украинского лидера его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что уже поручил начать разработку законопроекта по интеграции утраченных территорий Донбасса.

#порошенко
Геннадий Плющев
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