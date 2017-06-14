ДНР и Абхазия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образования и науки

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Сухум, 14 июня. Главы министерства образования ДНР и Абхазии подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Донецкой народной республики.

«Сегодня в Сухуме министром образования и науки ДНР Ларисой Поляковой и министром образования и науки Республики Абхазия Адгуром Какоба подписан межведомственный меморандум о сотрудничестве в области образования и науки», — отметили в ведомстве.

Меморандум включает в себя расширение сотрудничества между образовательными и научными учреждениями республик, обмен учащимися, литературой и периодическими изданиями, а также стажировка педагогов.