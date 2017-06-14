Сирия новости 14 июня 19.30: контрнаступление ИГ в Мосуле, перестрелки между курдами и САА в Ракке
Сирия, 14 июня. Произошли столкновения между курдами и САА к западу от Ракки. ССА** уничтожила танк сирийской армии в окрестностях Даръа. Террористы ИГ* провели контратаку на западе Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
ВКС РФ: наносят авиаудары по укрепленным пунктам террористов ИГ в Дейр эз-Зоре.
Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: провели обмен пленными с боевиками в провинции Дамаск; вели взаимные обстрелы с радикалами в Восточной Гуте Дамаска; потеряли танк в боях с ССА в промышленном районе Даръа.
«Исламское государство» (ИГИЛ*): полностью потеряло контроль над территориями внутри Аракского треугольника; попыталось совершить теракт к западу от Мосула и контратаковало позиции «Хашд Аш-Шааби» в черте города.
Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с САА в районе Аль-Маншия в Даръа; обстреляла позиции САА к югу от Хамы.
Курды: вели взаимные перестрелки с САА к западу от Ракки; отбили у боевиков ИГИЛ район Аль-Байрид на западе Ракки.
Провинция Дамаск
Сегодня было достигнуто соглашение между правительственными войсками и радикалами вооруженной оппозиции, в соответствии с которым был произведен обмен пленными. Исламисты отпустили четырех гражданских лиц из городов Кефрая и Аль-Фуа в провинции Идлиб в обмен на четверых боевиков коалиции «Тахрир Аш-Шам» из района лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук. Об этом сообщает информационное агентство Al Masdar News.
В данный момент продолжаются переговоры между правительством и представителями вооруженной оппозиции, направленные на то, чтобы осуществить полный вывоз отрядов «Тахрир Аш-Шам», окруженных в лагере, в северную Сирию. Сирийское правительство, как сообщает портал AMN, планирует уступить радикалам контроль над городами Кефрая и Аль-Фуа к северо-западу от Идлиба.
Тем временем продолжаются столкновения в Восточной Гуте Дамаска. Военный источник на Facebook (almadinafmsyria) сообщает, что в результате минометного обстрела исламистов в районе Дахият Аль-Мажд в городе Дума ранения получили восемь мирных жителей. Правительственные войска в свою очередь открыли огонь по опорным пунктам боевиков на окраине района Джобар, передает информационный портал Masar Press Net. Информации о потерях сторон пока не поступало.
Провинция Хомс
Ливанское информагентство Al Masdar News сообщает, что проправительственные отряды «Хезболлы» и Национальных сил обороны****** (NDF) в ходе ожесточенных боев полностью освободили весь Аракский треугольник, который включает в себя насосную станцию «Т-3» и развязку Ат-Талила. Данные территории находились под контролем террористов «Исламского государства»* более двух лет.
Следующей целью проасадовских ополчений является ключевой город Ас-Сухна, расположенный вдоль шоссе Хомс — Дейр эз-Зор. Он считается последним крупным оплотом «Исламского государства» на пути к Дейр эз-Зору.
Провинция Дейр эз-Зор
Российские военные самолеты совместно с ВВС САР продолжают наносить авиаудары по укрепленным пунктам террористов «Исламского государства» на окраинах районов Аль-Уммаль, Аль-Хамидия, Аль-Панорама, а также вблизи городского кладбища, передает новостной портал Haq News Agency. В результате бомбардировок, как сообщает военный источник в социальной сети Twitter (Sharqiya__voice), был уничтожен нефтевоз радикалов ИГИЛ недалеко от промышленных заводов в Дейр эз-Зоре. Ранее также российская авиация разбомбила склад боеприпасов боевиков ИГ.
Провинция Даръа
Продолжаются бои в предместьях района Аль-Маншия в Даръа между ливанским формированием «Хезболла», выступающим при поддержке 4-й дивизии правительственных войск, с одной стороны и боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и союзных ей группировок вооруженной оппозиции с другой, передает Twitter-канал (MasarPressNet). В ходе столкновений, как сообщает военный источник в сети Twitter (Syriamubasher), исламисты уничтожили танк Сирийской арабской армии (САА) на фронте в промышленном районе административного центра провинции. Сведения о потерях в живой силе пока не оглашались.
Провинция Ракка
Информационный портал Al Masdar News опубликовал информацию о столкновениях между проасадовскими шиитскими ополчениями и поддерживаемыми Вашингтоном бойцами Сирийской демократической армии**** (SDF) к западу от Ракки. Сообщается, что три дня назад противники вели взаимные перестрелки в районе прифронтового города Аль-Муширайфа.
Стороны открыли огонь после того как радикалы «Исламского государства» добровольно сдали порядка 20 деревень на южном берегу озера Асад. В ходе противостояния были уничтожены две единицы военной техники курдов, а также три военных пикапа проправительственных подразделений. Хотя в данный момент перестрелки в западной части Ракки прекратились, напряжение в регионе продолжает нарастать, что создает угрозу для гарнизонов правительственных войск, размещенных в северной части провинции Алеппо.
Между тем, согласно данным Twitter-канала (ClaudiaAlMina), бойцы курдских подразделений отбили у боевиков ИГИЛ еще один район Аль-Байрид на западе Ракки.
Хама
Боевики обстреляли из минометов позиции правительственных войск близ контрольно-пропускного пункта «Аль-Гарбал» недалеко от деревни Харб Нафса, а также в районе станции Аль-Зара в южной части провинции Хама. Об этом сообщал информационный портал Masar Press Net и Twitter-канал (h_joukhadar). Данных о потерях сирийской армии пока не поступало.
В северной части региона сирийская армия тем временем открыла артиллерийский огонь по опорным пунктам исламистов на юге от города Аль-Латамина, передает агентство новостей Haq News Agency.
Ирак
Отряды проправительственного иракского ополчения «Хашд Аш-Шааби» отбили атаку группы из 13 террористов «Исламского государства» и взорвали три заминированных «шахид-мобиля» на границе с Сирией на западе провинции Ниневия. Об этом сообщает информационное агентство Al Sumaria News.
Между тем боевики ИГИЛ начали неожиданную контратаку в городе Мосул, после того как оказались запертыми в последних двух районах. Отряды радикалов «Исламского государства» сумели обойти иракские блокпосты и проникнуть в район Аль-Даваса. Атака ИГИЛ была отбита, сообщает военный источник новостного портала Al Masdar News. Информагентство «Аль-Амак» подтвердило информацию о контрнаступлении ИГИЛ. О потерях сторон не сообщается.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
-
19:0014 ИюняСирия: значение освобождения Арака в наступлении на Дейр-эз-Зор
-
14:3414 ИюняСирия: Как газовые поля Пальмиры сдерживают постоянные атаки ИГ, которые будут только усиливаться
-
12:3414 ИюняПравда или действие: почему заявления Тиллерсона расходятся с реальными действиями США в Сирии
-
21:1613 ИюняПеред броском на Дейр-эз-Зор: зачем проправительственные силы идут на Ракку
-
18:1113 ИюняСирия: Проправительственные силы ведут бои на границе с провинцией Ракка - ФАН публикует видео
-
17:5513 ИюняТеряя контроль: каких действий ожидать от США после прорыва союзных сил Сирии к границе с Ираком
-
21:3311 ИюняКатарские миллионы: когда в Дамаске появятся инвесторы и экспортные ниши
-
19:1811 ИюняИран у берегов Сирии: может ли Тегеран направить свой флот на помощь Башару Асаду
-
17:5911 ИюняИранский лабиринт: как США могут расправиться со сторонниками Асада поодиночке
-
16:2511 ИюняКатарский гамбит в Сирии: чего США добиваются от Турции в игре против Тегерана
-
14:3811 ИюняЖительница Хомса рассказала, как мирная оппозиция Cирии сменила барабаны на автоматы
-
12:1111 ИюняБеспомощны без ВКС РФ: почему Сирийская арабская армия «застряла» на пути к Дейр-эз-Зору
-
1:4211 ИюняБезволие и суета: зачем ФРГ перебрасывает контингент из Турции в Иорданию
-
21:4110 ИюняК войне или миру: продолжатся ли "тайные" переговоры России и США по Сирии
-
19:0210 ИюняНе разбирая дороги: зачем союзники Сирии заблокировали США и оппозиции путь на Дейр-эз-Зор
-
16:2510 ИюняНовый удар: ВВС США в четвертый раз атаковали проправительственные силы в районе Ат-Танфа
-
11:5810 ИюняСирия: рассказ инженера о возрождении нефтегазового комплекса после победы над ИГ под Пальмирой
-
8:0010 ИюняПуть на Аш-Шаир: как повлияло освобождение газового поля на ситуацию в Сирии
-
17:219 ИюняСирия: Фронт трех границ, или к чему приведет противостояние США и Ирана в районе Ат-Танфа