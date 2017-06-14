Напавший на конгрессменов в США стрелок мог быть террористом — ФБР

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Вашингтон, 14 июня. Следствие не исключает, что стрелок, напавший на конгрессменов в пригороде Вашингтона, мог быть террористом. Об этом журналистам сообщил агент ФБР Тим Слотер.

Следствие рассматривает все возможные версии и, поскольку расследование находится на ранней стадии, не исключает ни одной из них. Таким образом, Слотер не опроверг версию о том, что нападавший мог быть террористом.

Вместе с тем, Слотер ушел от ответа на вопрос, поддерживает ли ФБР версию о том, что целью стрелка были именно конгрессмены.

«Не знаю, это действительно слишком рано», — отметил Слотер.

Напомним, утром неизвестный открыл огонь из автомата по группе конгрессменов, которые были на тренировке по бейсболу. При этом конгрессмен Стив Скализ получил ранение в бедро. По последним данным, его состояние оценивается как стабильное.