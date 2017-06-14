Плотницкий: ложь киевских СМИ не дет народу Украины узнать правду

Луганск, 14 июня. Украинские СМИ распространяют лживую информацию, не позволяя жителям страны услышать правду о реальном положении дел. Об этом заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий в ходе торжественного собрания, посвященного Дню журналиста в республике.

«Если в ЛНР, мы отмечаем День журналиста, то совсем недалеко, я имею в виду Украину, там полярная ночь журналистики, потому что тот градус лжи, который присутствует на той территории, не дает правде пробиться, не дает правде быть услышанной многими людьми», — подчеркнул он.