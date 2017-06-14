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Плотницкий: ложь киевских СМИ не дет народу Украины узнать правду
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Плотницкий: ложь киевских СМИ не дет народу Украины узнать правду

22:04  14 Июня 2017
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Плотницкий: ложь киевских СМИ не дет народу Украины узнать правду

Луганск, 14 июня. Украинские СМИ распространяют лживую информацию, не позволяя жителям страны услышать правду о реальном положении дел. Об этом заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий в ходе торжественного собрания, посвященного Дню журналиста в республике.

«Если в ЛНР, мы отмечаем День журналиста, то совсем недалеко, я имею в виду Украину, там полярная ночь журналистики, потому что тот градус лжи, который присутствует на той территории, не дает правде пробиться, не дает правде быть услышанной многими людьми», — подчеркнул он.

Ранее глава ЛНР заявил, что главной задачей украинских диверсантов является физическое устранение руководства республик Донбасса.

#донбасс #лнр #плотницкий
Алексей Громов
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