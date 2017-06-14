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Ученый из России выдвинул новую гипотезу появления сновидений
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Ученый из России выдвинул новую гипотезу появления сновидений

21:05  14 Июня 2017
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Ученый из России выдвинул новую гипотезу появления сновидений

Москва, 14 июня. Сновидения являются реакцией мозга человека на сигналы от внутренних нервных окончаний, которые называются интерорецепторы, заявил доктор биологических наук и главный научный сотрудник Лаборатории передачи информации в сенсорных системах Института проблем передачи информации РАН Иван Пигарев.

Пигарев обратил внимание, что во время активности человека экстерорецепторы, которые реагируют на внешние раздражители, передают сигналы в кору головного мозга. Далее информация идет в структуры базальных ганглиев, отвечающие за возникновение ощущений. Таким образом, в сознании появляются сенсорные образы.

Он отмечает, что сновидения представляют собой безвредную патологию сна, эффектом работы мозга, передает РИА Новости.

Ученый из России выдвинул новую гипотезу появления сновидений

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Катерина Тимошенская
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