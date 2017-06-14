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Новости Сирии
Ракка: начались столкновения между САА и SDF на западе провинции
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Ракка: начались столкновения между САА и SDF на западе провинции

18:06  14 Июня 2017
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Ракка: начались столкновения между САА и SDF на западе провинции

Ракка, 14 июня. Начались перестрелки между правительственными войсками САР и оппозиционными «Сирийскими демократическими силами» в нейтральной зоне.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило о начале боевых действий между подразделениями САА и СДС, которые ранее находились в 19 километрах друг от друга на границе провинции Ракка. Сообщается, что сейчас армии борются за контроль над населенными пунктами в нейтральной зоне, которую оставили боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Ракка: начались столкновения между САА и SDF на западе провинции

Источник отмечает, что «Силы Тигра» САА стремительно захватили 20 деревень в нейтральной зоне, что привело к столкновениям с курдскими отрядами. Уничтожены два пикапа курдов и три транспортных средства правительственных войск. Эксперты полагают, что в ходе боев САА и СДС устроят гонку по освобождению территорий провинции Ракка от «Халифата».

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #саа #ракка #сдс
Алексей Громов
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