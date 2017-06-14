Тиллерсон просит у конгресса гибкости в вопросе антироссийских санкций для Трампа

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Вашингтон, 14 июня. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что американская администрация должна иметь гибкость в плане антироссийских санкций, которая бы позволила вести конструктивный диалог с российской стороной.

«Я бы призывал Конгресс США дать гарантию, что любое законодательство обеспечит президенту (Дональду Трампу) гибкость, позволяющую регулировать санкции», — заявил Тиллерсон, отметив, что таким образом США смогут удовлетворить потребности меняющейся дипломатической ситуации.

Предоставленная гибкость сможет «увеличивать температуру, когда это необходимо», но при этом будет гарантировать конструктивный диалог с Москвой, добавил госсекретарь США.