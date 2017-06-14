Сирия: сотни мирных жителей погибли при ударах коалиции по Ракке

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Женева, 14 июня. Около 300 мирных сирийцев погибли с 21 марта в ходе операции по освобождению Ракки от ИГ* в результате ударов самолетов коалиции по главе с США, говорится в отчете ООН.

Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человек в Сирии подсчитала число жертв среди мирного населения в результате ударов с воздуха ВВС коалиции во главе с США. «Мы зафиксировали гибель гражданских лиц вследствие авиаударов коалиции, — сказала член комисси Карен Абузаид. — Всего с 21 марта было 300 погибших, в том числе 200 — в деревне Мансура», — пояснила представитель организации.

Она также обратила внимание на то, что освобождение Ракки от ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в России) привело к большому количеству жертв среди гражданских лиц, главным образом при бомбардировках со стороны коалиции. По словам Карен Абузаид, свыше 160 тысячам жителей Ракки пришлось покинуть город и укрыться подальше от боевых действий.

* Организация запрещена на территории РФ.