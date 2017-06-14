Турчинова напугала подготовка России к учениям «Запад-2017»

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Киев, 14 июня. Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова беспокоит наращивание российской военной группировки в районе украинской границы.

Речь идет о стратегических учениях «Запад-2017», которые пройдут в сентябре текущего года.

«Многотысячные штурмовые подразделения в любой момент могут подключиться к ведению боевых действий против украинской армии», — заявил политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что секретарь СНБО Украины Александр Турчинов потребовал применить войска для отражения «гибридной агрессии» со стороны Российской Федерации.