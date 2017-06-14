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Главные новости 14 июня
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Главные новости 14 июня

19:00  14 Июня 2017
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Дайджест новостей за 14.06.2017

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 14 июня.

Специалисты NASA опубликовали фото с орбиты Земли, на котором виден загадочный светящийся объект, своей формой напоминающий сигарету. Спутник NASA зафиксировал светящуюся «сигарету» на орбите Земли.

ССА уничтожила конвой САА у города Даръа, ИГ* уничтожило 24 солдата САА в провинции Ракка. Сирия новости 14 июня 07.00: ССА уничтожила конвой САА у города Даръа, ИГ убило 24 солдата в провинции Ракка.

САА понесла потери в живой силе в результате контрнаступления ИГ в районе Пальмиры. Курды вели тяжелые перестрелки с боевиками оппозиции к северо-западу от Алеппо. ИГ потеряло значительные территории в провинции Ракка. Сирия итоги за сутки на 14 июня 6.00: потери САА под Пальмирой, ИГ утратило обширный район в провинции Ракка.

Боевики ИГИЛ**, которых коалиция во главе с США фактически отпустила из Ракки, со свежими силами и американским оружием наперевес атакуют нефтегазовые месторождения под Пальмирой, но Дамаск, похоже, пока не в состоянии оказать террористам достойное сопротивление. Сирия: Как газовые поля Пальмиры сдерживают постоянные атаки ИГ, которые будут только усиливаться.

ИГ атаковало ряд КПП САА к востоку от Саламии в восточной части Хамы. Курды отразили нападение террориста-смертника в Ракке. Боевики ССА уничтожили конвой сирийской армии на шоссе Дамаск — Даръа. Сирия новости 14 июня 12.30: потери армии САР севернее Арака; ССА уничтожила конвой САА на пути в Даръа.

Немецкая автомобильная компания Volkswagen показала первые официальные тизерные фото компактного хэтчбека Polo, дебют которого состоится в грядущую пятницу в немецкой столице. Первые фото нового хэтчбека Volkswagen Polo появились в Сети.

Сирийская арабская армия была вынуждена отступить в ходе ожесточенных боестолкновений с боевиками террористического квазиобразования «Исламское государство»*. В Алеппо появилось восемь районных отделений полиции. Соединенные Штаты перебросили на военную базу «Ат-Танф» дальнобойную артиллерию. Сирия сегодня: САА отступила под натиском ИГИЛ, полиция в Алеппо, артиллерия США.

Россия предлагала США и Европе совместно работать над системой противоракетной обороны, однако те отказались. Отношения с США и секрет работы российских спецслужб: интервью Путина восхитило американцев.

Ожесточенная контратака, проведенная боевиками группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) по направлениям Шейх Хилал, Итрия, Мабуга заставила силы Сирийской арабской армии (САА) отступить. Сирия: ожесточенная контратака ИГ заставила силы САА отступить.

По словам секретаря СНБО Украины Турчинова, Киев должен определиться с государственной политикой по «освобождению» Донбасса. Киев готов прекратить АТО в Донбассе, чтобы ввести военное положение на Украине.

* Организация запрещена на территории РФ.

#новости
Алексей Громов
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