Иномарка на полном ходу протаранила маршрутку в Тюмени, есть пострадавшие

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Тюмень, 14 июня. Не менее шести человек получили ранения в результате столкновения маршрутки с легковушкой Toyota в Тюмени. Инцидент произошел на улице Газовиков.

Согласно предварительным данным, иномарка под управлением 33-летней автоледи врезалась в микроавтобус Ford. Удар был настолько сильным, что легковушку отбросило в сторону проезжавшего рядом Renault.

В результате ДТП женщина, которая была за рулем Toyota, и ее семилетняя дочь получили перелом руки и ключицы. У четверых пассажиров маршрутки диагностированы ушибы, переломы носа, травмы головы и перелом скулы. По мнению автоинспекторов, водитель Toyota устроила ДТП, поскольку не соблюдала очередность проезда перекрестка, сообщает Телеканал 360.