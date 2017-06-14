Победоносец Турчинов: «дранг нах» Кремль. Колонка Олега Денежки

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Российская Федерация праздновала в понедельник свой национальный праздник День России: наряженные папы выгуливали наряженных дочек и сыночков, а еще более наряженные мамы с умилением за этим наблюдали. Ну не каждый день они такое видят. Когда еще папа с семьей? Приятно. Но в это время над нашим Отечеством сгущались тучи. Ну как тучи? «Турчинович». Секретарь СНБО Украины.

Дни нашей страны — «России-агрессора» — безусловно, сочтены, потому что именно в этот день большой украинский государственный деятель Александр Валентинович Турчинов объявил о планах «окончательной победы над Москвой». План гениален в своей незамутненной мудрости. Взять и отменить. Что примечательно — отменить АТО. И объявить войну России.

«Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли, как по продолжительности, так и по масштабам, формат АТО. Пришло время, перейти к новому формату защиты страны — законодательно предоставить президенту право применять Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ», — заявил кровавый секретарь СНБО.

Оставим за скобками вопрос: а что применяли до этого? Штурмовики СУ-25, артиллерийские самоходные батареи, танковые батальоны — это что? Бойскауты на пикнике? Ну, да ладно. Дело не в этом.

Если что, то СНБО — это Совет национальной безопасности и обороны Украины. Это не шарашкина контора, не клуб любителей шашек и не приемный пункт «Рога и копыта». Это даже не родительский совет, хотя поверьте, полномочия у него еще те. Турчинов — это человек, который одной своей подписью может сдвинуть с места танковые дивизии и стратегические эскадрильи. А военного барахла стране Украине СССР оставил достаточно. Это вам не цацки-пецки, не шашки, не городки и даже не керлинг.

И вот, третье по исполнительным полномочиям лицо в государстве заявляет, что пора уже прекратить АТО, то есть воображаемую «войну с терроризмом», где украинская сторона уже отхватила по морде все, что могла, и начать войну реальную. И что примечательно, с Россией.

Конечно, можно ожидать от наших маленьких украинских друзей заявления, которое уже третий год озвучивают в эфире персонажи «ярмарки тщеславия» типа псевдополитологов Олеси Яхно или Славика Ковтуна. Ну, мало ли там кто чего сказал, это ничего не значит. Ну, написал какой-то Адольф Гитлер книжечку… Ну и что? Да ерунда полная.

Да, наверное, ерунда. Извините за тавтологию. Ну, написал, ну и что? Но Турчинов пишет не в первый раз. А говорит беспрерывно, как радиомаяк. Пред презентацией победной стратегии, что была 1 июня, Александр Валентинович уже озвучил первые штрихи эскиза победы. Посетив зону АТО, которая вообще-то, согласно минским договоренностям, должна уже давно юридически обозначаться как зона регулирования военного конфликта, он заявил, ни много, ни мало, о планах похода на Москву.

Перед этим он подготовил «почву» для обывателей любимым инструментом украинского политикума — заявлением на своей влажной страничке в Facebook.

«Международное сообщество должно дать объективную оценку военным преступлениям российских гибридных войск и их кремлевских кураторов», — отстучал Турчинов телеграмму на своей странице.

Мало того, он выложил видеоролик о своей поездке, где он крыши ремонтирует, о сортирах, простите, заботится, и всячески изображает отца-командира и мать-няньку.

В ходе поездки Сашечка Валентинович как официальный и неприкрытый нефашист пообщался с террористами из подразделения «Национальный корпус», созданного основателем одноименного полка «Азов», а ныне нардепом Андреем Билецким, и пояснил, что ждет их всех впереди. И вот непонятно было, что он имел в виду: казарму или оперативные планы?

«Надо крышу перекрывать. Когда война закончится, тогда и закончим», — растерянно ответил Билецкий. Но Турчинов сурово его поправил.

«Когда Москву возьмем», — обозначил цель Александр Валентинович.

Судя по всему, крыша будет течь всегда… Но это реально не наше дело.

Будь жив Александр III «Филиппович», кличка «Великий», 365 года рождения до нашей эры, уроженец города Пелла, гражданство Македония, он, услышав планы Саши, тихонько ушел бы в уголок и давился бы там скупой мужской слезой. Почему это никому не пришло в голову раньше?! Иловайск, донецкий аэропорт, Дебальцево…. Сколько еще раз надо было получить по морде и закопать собственных солдат, чтобы увидеть это роскошное решение проблемы?

Но подождите. На протяжении всего этого времени российские политологи, общественные деятели и даже политики говорили именно об этом: если Россия, якобы, воюет с вами, да объявите вы уже нам войну, наконец!

Нет. Сжав зубы, терпели, жевали кактус, закусывали дикобразами и морскими ежами, с салатом из стеблей шиповника и розы, но «ели войну без войны». Троцкий Лев Давидович, он же Лейба Давидович Бронштейн, при всем своем еврейском счастье не имел такой украинской наглости. Все, что он позволил себе, так это навязать немцам в Брест-Литовске в январе 1918 года договор в формате «ни мира, ни войны». Скромный был человек.

Поясняю, Троцкий подписал договор, предполагающий прекращение огня и отступление, без заключения мирного договора или подписания капитуляции. А теперь мучайтесь в предвидении, что мы будем делать дальше.

В формате, придуманном хуторянскими украинскими политиками, звучит другая идея: «мир с войной». Украинский борщ с брюссельской капустой: о войне говорим, но не воюем. Как говорил товарищ Шариков: «На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом».

Но ведь планы похода на Москву — это не эксклюзив Турчинова. Пока одни переименовывают улицу имени героя Советского Союза генерала армии Николая Федоровича Ватутина в улицу гауптштурмфюрера «Абвера» Романа Шухевича в Киеве, амбициозный «кагбе» журналист Виталий Портников подруливает под курс Турчинова.

«Я считаю, что самым главным нашим достижением будет улица Романа Шухевича не в Киеве, а в городе Москве. Вот когда улица Романа Шухевича будет в Москве, мы скажем, что Россия начала выздоравливать. Что она гордится теми людьми, которые способны бросить вызов НКВД. Он заслужил свою улицу за то, что он был командующим Украинской повстанческой армии (УПА* — запрещена в РФ), которая после Второй мировой войны долгие годы противостояла большевизму, когда уже никаких других вооруженных формирований, готовых бороться с Красной армией и НКВД, терроризировавшими украинцев, не было», — объяснил секреты победы над Россией Портников.

Правда, тут Витя Портников, не обращая внимания, оскорбил своих коллег-нацистов из Прибалтики. Совсем как паровоз, не заметивший трагедию Анны Карениной и проследовавший через ее тело, по расписанию, к пункту назначения.

Сравним. 3 сентября 1949 года последний «провод» УПА был ликвидирован спецподразделением МГБ СССР. Все. Организованное сопротивление было прекращено, ни одной акции против госорганов СССР не зафиксировано.

Прибалты — «Лесные братья». Они действовали в гораздо менее выгодных условиях. Малочисленные республики (малая кадровая база), более густонаселенные, то есть не имеющие удобных плацдармов для скрытного оперирования территории. Ну, извините, в какое сравнение идут малонаселенные горные леса с утыканными хуторами приморскими плато и низинами? Так еще беспроблемная транспортная инфраструктура?

Результат. Эстония — 1953, Латвия — 1959, Литва — 1969.

Прибалтийские националисты гораздо более оголтелые, чем украинские. Но в отличие от киевских коллег, прозрение в мозги к ним приходит. Особенно у латышей и эстонцев. А Турчинов собрался «брать Кремль». Нет, ну это уже надоело. Ну, один раз, ну два раза, ну — три. Не, ну че, французы были прикольные…

Но, неужели каждые 50 лет нас ждут Турчиновы-Гитлеры?

* Организация запрещена на территории РФ.