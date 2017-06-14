Тиллерсон предложил России и Украине выйти за рамки «Минска-2»

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 14 июня. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил уверенность в том, что Москве и Киеву удастся урегулировать кризис в Донбассе, руководствуясь договоренностями, альтернативными минским, но преследующим ту же цель. Такое заявление он сделал во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Тиллерсон считает весьма вероятным, что правительства России и Украины найдут способ разрешить конфликт в Донбассе «посредством какой-то структуры, отличающейся от «Минска», но достигающей цели, заложенные в «Минске».

«Я бы не хотел, чтобы мы (то есть США) приковывали бы себя к «Минску», если обнаружится, что стороны решат урегулировать проблему посредством иного соглашения», — подчеркнул Тиллерсон.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не является участницей конфликта; его сторонами являются официальный Киев и народные республики. При этом Киев не демонстрирует готовности к вступлению на демократический путь урегулирования конфликта: ежедневно из ДНР и ЛНР приходят сведения об обстрелах со стороны ВСУ.