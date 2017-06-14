Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
«Джебхат ан-Нусра» потеряла убитыми около 50 боевиков в провинции Алеппо
Triangle Created with Sketch.

«Джебхат ан-Нусра» потеряла убитыми около 50 боевиков в провинции Алеппо

17:52  14 Июня 2017
648

«Джебхат ан-Нусра» потеряла убитыми около 50 боевиков в провинции Алеппо

Алеппо, 14 июня. Продолжаются столкновения между курдскими ополченцами и боевиками «Джебхат ан-Нусры» в районе Африн.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщила об ожесточенных столкновениях с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в кантоне Африн и районе Дарат Изза. В ходе столкновений ликвидировано около 50 боевиков и еще 18 исламистов, включая трех полевых командиров, взято в плен.

«Джебхат ан-Нусра» потеряла убитыми около 50 боевиков в провинции Алеппо

В свою очередь, подконтрольное террористам информационное агентство сообщило о 25 убитых курдских ополченцах. В зоне столкновения продолжаются перестрелки и артиллерийские обстрелы.

#сирия #алеппо #курды #джебхат ан-нусра #африн
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть