«Джебхат ан-Нусра» потеряла убитыми около 50 боевиков в провинции Алеппо

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Алеппо, 14 июня. Продолжаются столкновения между курдскими ополченцами и боевиками «Джебхат ан-Нусры» в районе Африн.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщила об ожесточенных столкновениях с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в кантоне Африн и районе Дарат Изза. В ходе столкновений ликвидировано около 50 боевиков и еще 18 исламистов, включая трех полевых командиров, взято в плен.

В свою очередь, подконтрольное террористам информационное агентство сообщило о 25 убитых курдских ополченцах. В зоне столкновения продолжаются перестрелки и артиллерийские обстрелы.