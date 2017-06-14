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Общество
Власти Петербурга подали новый иск к бывшему подрядчику стадиона на Крестовском
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Власти Петербурга подали новый иск к бывшему подрядчику стадиона на Крестовском

18:11  14 Июня 2017
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Смольный подал иск на 289,5 млн рублей к экс-подрядчику стадиона на Крестовском

Санкт-Петербург, 14 июня. Комитет по градостроительству северной столицы обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании 289,5 млн рублей с бывшего подрядчика «Инжтрансстроя-СПб» стадиона «Санкт-Петербург Арена».

 В материалах арбитражного суда Петербурга говорится о поданном властями северной столицы исковом заявлении с требованием взыскать с инжиниринговой компании «Инжтрансстроя-СПб» сумму в размере 289,5 миллиона рублей. Отметим, что ранее комитет уже обращался в судебные инстанции с иском в 291 млн рублей, однако запрос остался неудовлетворенным. Суд посчитал, что истец нарушил порядок урегулирования споров с подрядчиком строительства «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове. Дата заседания пока неизвестна.

Смольный подал иск на 289,5 млн рублей к экс-подрядчику стадиона на Крестовском

Ирина Селезнева
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