Самый маленький автомобиль выставили на продажу в Калифорнии

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Пало-Альто, 14 июня. В Калифорнии на аукционе выставили самый маленький автомобиль на свете. Его длина — 190 см, а ширина — 99 см.

Модель Peel Trident 1965 года выпуска является самым маленьким авто в мире, с его габаритами не может сравниться ни одна машина. В салоне авто могут спокойно разместиться целых два пассажира.

Технические характеристики модели весьма своеобразные: одноцилиндровый 49-кубовый двигатель, мощность которого достигает 4,2 лошадиные силы. Машина может разгоняться до 45 км/ч. При этом расход у него довольно внушительный (2,8 л на 100 км). Авто получило механическую коробку передач на три скорости.

Кроме того, Peel Trident передвигается только на трех колесах. В машине не предусмотрены двери. У него имеется откидная часть, с помощью которой пассажиры садятся в салон и покидают его.