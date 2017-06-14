Самый маленький автомобиль выставили на продажу в Калифорнии
Пало-Альто, 14 июня. В Калифорнии на аукционе выставили самый маленький автомобиль на свете. Его длина — 190 см, а ширина — 99 см.
Модель Peel Trident 1965 года выпуска является самым маленьким авто в мире, с его габаритами не может сравниться ни одна машина. В салоне авто могут спокойно разместиться целых два пассажира.
Incredibly small Peel Trident is not a movie prop or toy, just a real street-legal car. https://t.co/XGppIn86N1 #cars #gadgets #geek pic.twitter.com/dK3KJ9fzpd— TechEBlog (@techeblog) June 9, 2017
Технические характеристики модели весьма своеобразные: одноцилиндровый 49-кубовый двигатель, мощность которого достигает 4,2 лошадиные силы. Машина может разгоняться до 45 км/ч. При этом расход у него довольно внушительный (2,8 л на 100 км). Авто получило механическую коробку передач на три скорости.
Кроме того, Peel Trident передвигается только на трех колесах. В машине не предусмотрены двери. У него имеется откидная часть, с помощью которой пассажиры садятся в салон и покидают его.