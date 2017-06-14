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Россия
Госдума одобрила в первом чтении закон о мерах борьбы с нелегальными SIM-картами
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Госдума одобрила в первом чтении закон о мерах борьбы с нелегальными SIM-картами

17:59  14 Июня 2017
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Госдума одобрила в первом чтении закон о мерах борьбы с нелегальными SIM-картами

Москва, 14 июня. Депутаты Государственной думы поддержали в первом чтении законопроект о мерах против распространения нелегальных SIM-карт.

Законопроект был разработан членами Совета Федерации во главе с его председателем Валентиной Матвиенко. Документ подразумевает введение понятия «идентификационный модуль» — электронного носителя данных, который устанавливается в пользовательском оборудовании. Он необходим для идентификации пользователя SIM-карты и обеспечивает его доступ к сети оператора.

Операторы же после этого смогут проверять сведения о своих абонентах, используя единую систему идентификации и аутентификации. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Госдума одобрила в первом чтении закон о мерах борьбы с нелегальными SIM-картами

Ранее стало известно, что новый сотовый оператор VK Mobile, созданный компанией «ВКонтакте», начал продажу собственных SIM-карт.

 

Катерина Тимошенская
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