Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» теснит курдов на западе провинции

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Алеппо, 14 июня. «Сирийские демократические силы» вынуждены отступить под давлением боевиков в районе Дарат Изза.

Сирийский военный источник сообщил об успехах курдского ополчения в районе горного массива Семаан. Подразделениям «Сирийских демократических сил» удалось вытеснить боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) с данного плацдарма.

Позже поступило сообщение, что исламисты провели перегруппировку сил, атаковали отряды курдов и восстановили контроль над утраченной территорией. К «Ан-Нусре» присоединились формирования «Армии Ислама» (группировка «Джейш аль-Ислам» считается террористической в ряде стран) и значительно потеснили курдов в районах Африн и Дарат Изза.