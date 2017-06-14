Самолет Росгвардии сбил лося под Калугой

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Калуга, 14 июня. Самолет Росгвардии Ан-26 сбил лося во время посадки в аэропорту «Ермолино» в Калужской области. Инцидент произошел в тот момент, когда воздушное судно возвращалось после учебно-тренировочного полета.

В результате столкновения животное погибло, а самолет получил серьезные повреждения, однако никто из людей не пострадал. Согласно предварительным данным, лось мог забрести на территорию аэродрома по вине строителей, которые убрали две бетонные плиты из ограждения аэропорта и не поставили временного забора, передает ТАСС.