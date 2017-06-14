Стало известно, когда Верховная рада рассмотрит законопроект о прекращении операции в Донбассе

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Киев, 14 июня. Законопроект о завершении так называемой «антитеррористической операции» в зоне военного конфликта в Донбассе будет внесен на рассмотрение Верховной рады Украины уже на следующей неделе. Об этом журналистам сообщил украинский депутат Андрей Тетерук.

«На следующей неделе в Верховную раду будет внесен законопроект, который даст возможность завершить этап АТО и начать этап нового использования наших ВСУ. Я не могу раскрывать подробности», — пояснил парламентарий в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о том, что украинские силовики должны перейти к новому формату защиты.