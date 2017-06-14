Госдума одобрила в первом чтении закон о запрете анонимности в мессенджерах

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Москва, 14 июня. Законопроект о регулировании мессенджеров принят Госдумой РФ в первом чтении. Документ предусматривает, в частности, обязательную идентификацию пользователей по номеру телефона.

Инициаторами законопроекта стали депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

В документе предложено определение понятия организатора обмена мгновенными сообщениями. Кроме того, в соответствии с законопроектом, обмениваться сообщениями в мессенджере смогут только те пользователи, которые прошли идентификацию в порядке, установленном правительством России.

Мессенджеры должны будут взять на себя не только идентификацию пользователей, но и обеспечить технические возможности для отказа пользователей получать сообщения от других пользователей, для рассылки сообщений по инициативе органов госвласти и т.д.

В случае неисполнения требований доступ к мессенджеру может быть ограничен оператором связи.