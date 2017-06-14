Прямая линия с Владимиром Путиным: россияне расскажут президенту о наболевшем

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Уже завтра, 15 июня, состоится ежегодная «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция будет доступна в эфире трех телеканалов и трех радиостанций. Число обращений, которые поступили в центры обработки информации, превысило миллион. Чего ждать от встречи президента и населения? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Вопросов к президенту уйма. Наибольшее число самых популярных касаются социальной сферы — жилья, коммунальных услуг, транспорта и качества дорог, борьбы с коррупцией. Жители столичных регионов большое внимание уделяют реновации жилищного фонда. Много вопросов и относительно внешней политики: здесь украинский кризис перевешивает сирийскую проблематику. У многих жителей России остались друзья и родственники на Украине, и напряженные отношения между Москвой и Киевом они воспринимают особенно остро.

«Заранее не угадаешь, но равного разделения повестки прямой линии между международными и внутренними вопросами может и не быть. Скорее, внутренняя проблематика будет доминировать. Россияне немного «наелись» глобальных проблем: на Украине и в Сирии есть успехи, картина в целом понятная. А внутренняя тематика серьезная и актуальная, там много критических замечаний. Судя по тем вопросам, что уже озвучивали, создается впечатление, что кроме президента людям часто обратиться больше не к кому. Это очень печальная вещь. Когда Путина забрасывают вопросами о каких-то конкретных и нерешаемых делах (мощение дороги, покраска стен в школе или ситуация в больнице), то чаще всего они не президентского уровня», — комментирует политолог Юрий Почта.

Получается, президент остается наедине с народом. А та огромная бюрократия, которая существует в России, выглядит двусмысленно. Все эти вопросы должны были рассматриваться на нижних уровнях — районных, городских, республиканских.

«Путин умеет эти вопросы объяснять и решать, в этом деле и завтра тоже будет успех. Но настало время включать и бюрократический механизм, чтобы он не обслуживал сам себя и не жил своей жизнью. Когда масса бюрократов достигает определенного уровня, они уже погружены в собственные проблемы: сбор бумаг, отчет, анализ, подготовка новых планов. Это все важная часть управленческой деятельности, но иногда исчезает само население и проблемы страны в целом», — продолжает эксперт ФАН.

Примерно о том же говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии «прямой линии». На нее поступает много вопросов, связанных с житейскими историями, когда люди просят президента о помощи. Как отметил Песков, «такие обращения смотреть и читать весьма больно».

«Если перечислять проблематику, которая волнуют жителей России перед встречей с Путиным, то это финансы, медицина, социальное обслуживание, санитарная эпидемиологическая ситуация, проблемы безопасности и правопорядка, межнациональные отношения, вопросы, связанные с религией. У нас огромная страна, много этносов, территорий, разных климатических зон. Людей волнует проблема социальной справедливости, коррупции, вопросы образования, в котором идут серьезные трансформации. Идет реформа здравоохранения, у кого-то может возникнуть впечатление, что государство пытается сбросить с себя социальные обязательства, уменьшить объем бесплатной медицинской помощи, ослабить заботу о пенсионерах. Все эти вещи у президента обязательно спросят», — добавил Почта.

Как пишут «Известия», первая «прямая линия» президента состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда Владимир Путин ответил на 47 вопросов, а сама трансляция длилась 2 часа 20 минут. С годами эти цифры только росли. Рекорд по длительности был установлен в 2011 году, когда Путин в статусе премьер-министра общался с гражданами 4 часа 32 минуты.