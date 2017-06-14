Главный выбор: почему крымчане гордятся российскими паспортами

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Во всем мире давно понимают, что Крым — это Россия, и все разговоры на тему его «принадлежности» уже пора прекратить ввиду их полной бессмысленности. Поэтому все попытки киевских властей «подмаслить» крымчан новыми украинскими паспортами обречены на провал, считает блогер Вадим Манукян.

Напомним, накануне появилась информация, что британская Daily Mail в одной из статей абсолютно сознательно называет Крым российским регионом. Рассказывая о найденном неразорвавшемся снаряде времен Великой Отечественной войны, издание пишет: «Инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России». Об этом сообщает газета «Известия».

А прославленный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица вместе со своей не менее знаменитой группой The No Smoking orchestra в конце июля приедет в Крым с гастролями. На официальном сайте группы сообщается, что концерт Кустурицы состоится 23 июля в Ялте в концертном зале «Юбилейный». Прозвучит музыка из знаменитых фильмов Кустурицы «Черная кошка, белый кот», «Время цыган», «Жизнь как чудо» и других.

Тем временем глава представительства ЕС на Украине Хуг Мингарелли потребовал, чтобы жителям Крыма и республик Донбасса выдавали точно такие же биометрические паспорта, как и жителям Украины, по которым те, как известно, могут теперь путешествовать по Европе без виз. Напомним, ранее Киев собирался выдавать жителям Крыма и Донбасса украинские паспорта старого образца, что было расценено представителями Евросоюза как ущемление прав граждан.

«Некоторые представители украинской власти заявляли, что жители Крыма не смогут сразу же путешествовать. Это совершенно не соответствует нашему пониманию», — в частности отметил Мингарелли.

Раздувать крымскую паспортную тему не стоит, такой проблемы для крымчан вообще не существует, отметил в комментарии Федеральном агентству новостей блогер Вадим Манукян

«У нас в России, в отличие от той же Украины, по закону можно иметь несколько паспортов, поэтому жители Крыма, если считают, что это им так необходимо, могут попытаться получить украинский паспорт», — отметил Манукян. При этом собеседник ФАН подчеркнул, что для крымчан эта процедура на Украине будет обставлена таким количеством ограничений и унижений, что следует серьезно подумать, стоит ли, как говорится, овчинка выделки.

«Это вопрос личного выбора каждого человека, — отметил Вадим. — Кроме того, должен напомнить, что все жители Крыма могут спокойно получить в России визы для посещения Европы и стран, расположенных на других континентах».

По словам собеседника ФАН, хотя украинские СМИ путают крымчан какими-то сложностями при выезде за рубеж по российским паспортам, на самом деле это не так. Во-первых, эти сложности сильно преувеличены, а, во-вторых, разумные люди на Западе все яснее понимают, что любые их дискриминационные меры бьют в первую очередь по простым гражданам.

«Повторюсь, получать или не получать украинский паспорт — это личный выбор каждого жителя Крыма, — подчеркнул собеседник ФАН. — Напомню, это на Украине есть запрет «двойного» гражданства, у них людей, имеющих российский паспорт, всячески преследуют, прессуют, создают им настолько большие проблемы, что многие просто боятся упоминать о наличии документа о гражданстве РФ. А у нас никаких притеснений людей с паспортами других стран нет — хочешь получить второй украинский паспорт — пожалуйста. Если, конечно, это не противоречит твоей внутренней совести. Я считаю, никого критиковать за это не нужно. Каждый человек тут имеет право выбора».

Но все это наносное, поскольку свой главный выбор жители Крыма сделали еще в 2014 году, подчеркнул блогер.