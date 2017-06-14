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Полиция нашла одну из пропавших девушек в Старом Осколе
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Полиция нашла одну из пропавших девушек в Старом Осколе

18:09  14 Июня 2017
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Полиция нашла одну из пропавших девушек в Старом Осколе

Старый Оскол, 14 июня. Одна из пропавших в Старом Осколе девушек была найдена, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Сейчас со школьницей работают сотрудники полиции. Они устанавливают причину ее ухода.

По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении 15-летней девушки за время ее пропажи совершено не было.

Отметим, что другую пропавшую девушку до сих пор не нашли.

Подростки пропали 11 и 12 июня. Первой из дома ушла Анжелика. Она была одета в черную кофту и лосины такого же цвета. На следующий день ушла из центра развития и не вернулась Владлена. На ней была черная футболка и синие джинсы.

#старый оскол
Алексей Громов
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