Полиция нашла одну из пропавших девушек в Старом Осколе

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Старый Оскол, 14 июня. Одна из пропавших в Старом Осколе девушек была найдена, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Сейчас со школьницей работают сотрудники полиции. Они устанавливают причину ее ухода.

По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении 15-летней девушки за время ее пропажи совершено не было.

Отметим, что другую пропавшую девушку до сих пор не нашли.

Подростки пропали 11 и 12 июня. Первой из дома ушла Анжелика. Она была одета в черную кофту и лосины такого же цвета. На следующий день ушла из центра развития и не вернулась Владлена. На ней была черная футболка и синие джинсы.