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Украина
СБУ запретила въезд на Украину блогеру Варламову
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СБУ запретила въезд на Украину блогеру Варламову

18:01  14 Июня 2017  /обновлено: 18:03  14 Июня 2017
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СБУ запретила въезд на Украину блогеру Варламову

Киев, 14 июня. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому блогеру Илье Варламову.

Украинские СМИ обратились в спецслужбы страны, чтобы выяснить, предпринимал ли Киев какие-либо меры против Варламова. По данным журналистов, известный блогер посещал Крым и Донецк.

В СБУ, ссылаясь на закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», заявили, что Варламову запрещен въезд на Украину, однако срок действия этих санкций не указали.

СБУ запретила въезд на Украину блогеру Варламову

Ранее сообщалось, что российские актеры Николай Добрынин и Людмила Артемьева, исполнившие роли в украинском сериале «Сваты», попали в базу данных сайта «Миротворец».

Катерина Тимошенская
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