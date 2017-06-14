СБУ запретила въезд на Украину блогеру Варламову

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Киев, 14 июня. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому блогеру Илье Варламову.

Украинские СМИ обратились в спецслужбы страны, чтобы выяснить, предпринимал ли Киев какие-либо меры против Варламова. По данным журналистов, известный блогер посещал Крым и Донецк.

В СБУ, ссылаясь на закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», заявили, что Варламову запрещен въезд на Украину, однако срок действия этих санкций не указали.

Ранее сообщалось, что российские актеры Николай Добрынин и Людмила Артемьева, исполнившие роли в украинском сериале «Сваты», попали в базу данных сайта «Миротворец».