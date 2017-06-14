Собянин продлил срок проведения собраний по программе реновации
Москва, 14 июня. Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что срок проведения собраний по программе реновации продлен до 15 июля, об этом он написал на страничке «ВКонтакте».
В мэрии Москвы приняли решение продлить сроки проведения общих собраний по реализации программы реновации устаревшего жилищного фонда. По словам Сергея Собянина, жители неопределившихся домов смогут обдумать и отдать свой голос в пользу или против сноса хрущевки. Отметим, что голосование в многофункциональных центрах и сервисе «Активный гражданин» будет завершено завтра, продлевать власти его не планируют.
«Итоги по каждому дому будут опубликованы через 2–3 дня», — говорится в сообщении мэра Москвы на странице «ВКонтакте». Собянин также напомнил, что Госдума одобрила законопроект о реновации, поэтому протоколы по собраниям жильцов будут приниматься до официального вступления в силу документа.