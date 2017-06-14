Собянин продлил срок проведения собраний по программе реновации

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Москва, 14 июня. Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что срок проведения собраний по программе реновации продлен до 15 июля, об этом он написал на страничке «ВКонтакте».

В мэрии Москвы приняли решение продлить сроки проведения общих собраний по реализации программы реновации устаревшего жилищного фонда. По словам Сергея Собянина, жители неопределившихся домов смогут обдумать и отдать свой голос в пользу или против сноса хрущевки. Отметим, что голосование в многофункциональных центрах и сервисе «Активный гражданин» будет завершено завтра, продлевать власти его не планируют.

«Итоги по каждому дому будут опубликованы через 2–3 дня», — говорится в сообщении мэра Москвы на странице «ВКонтакте». Собянин также напомнил, что Госдума одобрила законопроект о реновации, поэтому протоколы по собраниям жильцов будут приниматься до официального вступления в силу документа.