Трое пьяных уральцев напали с топором на сторожа, помешавшего застолью

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Екатеринбург, 14 июня. Трое пьяных жителей Екатеринбурга пытались зарубить топором сторожа велопроката. Инцидент произошел, когда сторож попросил мужчин, отмечающих день рождения в беседке, уйти, поскольку велопрокат закрывался.

В ответ они напали на него и избили. Один из хулиганов сбегал за топором и попытался убить своего недруга. Сторожа, который успел нажать тревожную кнопку, спасли сотрудники охранного предприятия «Сова». В настоящий момент по данному факту проводится проверка, передает Ura.ru.