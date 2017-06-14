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Происшествия
Трое пьяных уральцев напали с топором на сторожа, помешавшего застолью
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Трое пьяных уральцев напали с топором на сторожа, помешавшего застолью

17:23  14 Июня 2017
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Пьяные уральцы пытались зарубить топором сторожа, помешавшего застолью

Екатеринбург, 14 июня. Трое пьяных жителей Екатеринбурга пытались зарубить топором сторожа велопроката. Инцидент произошел, когда сторож попросил мужчин, отмечающих день рождения в беседке, уйти, поскольку велопрокат закрывался.

В ответ они напали на него и избили. Один из хулиганов сбегал за топором и попытался убить своего недруга. Сторожа, который успел нажать тревожную кнопку, спасли сотрудники охранного предприятия «Сова». В настоящий момент по данному факту проводится проверка, передает Ura.ru.  

Геннадий Плющев
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