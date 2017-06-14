Средняя цена литра бензина Аи-95 в России впервые превысила 40 рублей

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Москва, 14 июня. Стоимость бензина марок Аи-92 и 95 существенно выросла в период с 4 по 11 июня, отмечается в сообщении Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго.

Так, средняя цена на литр бензина Аи-95 увеличилась на 10 копеек, превысив барьер в 40 рублей. Бензин марки Аи-92 стал дороже на 16 копеек. Теперь средняя цена литра составляет 37,35 рублей. Летнее дизельное топливо стало дороже на восемь копеек (38,17 рублей за литр).

Лидером роста цен на бензин стал Сибирский округ, тем литр Аи-92 стоит на 36 копеек больше. В Алтайском крае и иркутской области за неделю цены на бензин выросли более чем на 50 копеек. Цены на Аи-92 повысились во всех регионах Уральского округа.

В Москве и Московской области рост достиг 21-24 копеек.