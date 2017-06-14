День России и тень Наполеона: Москва возглавит мировой отпор глобализму

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Соединенные Штаты Америки не поздравили нашу страну с Днем России 12 июня. Вернее, поздравили, но не так, как обычно, через Госдепартамент, а по-новому — через посольство в Москве. Мол, у нас теперь новый президент, новая администрация, а новая метла по-новому метет... America Is Great Again, и все такое...

Хорошо, посмотрим на окружающий данное, вроде бы мелкое и незначительное, событие информационный пейзаж.

Надувание пугала

В тот же день, 12 июня, американские конгрессмены из обеих палат, верхней и нижней, и обеих партий, Республиканской и Демократической, заявили, что договорились о новом пакете санкций против России. Состоялась премьера фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» на американском телеканале Showtime. Неудачница президентских выборов 2016 года Хиллари Клинтон в очередной раз сравнила российского президента с Гитлером.

Помимо этого, госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о том, что все союзники и партнеры официального Вашингтона просят не ухудшать отношения с Россией и что сам Белый дом тоже к этому стремится. Министр финансов США Стивен Мнучин призвал конгрессменов не затягивать с повышением потолка федерального долга — в противном случае госаппарат сможет полноценно работать только до сентября, после чего придется отправлять львиную долю служащих в административные отпуска...

Как вы думаете, все, кто продвигал «Киллари» в президенты США, действительно считают, что любые их проблемы — из-за нас? Или же они надеются, благодаря бесконечному (благо, размеры самой России позволяют) надуванию пугала «агрессивного путинского медведя-хакера», договориться с теми, кто поставил на Трампа — и преуспел? Если в «глубинном государстве» засели дебилы, то справедливо первое предположение, если же нет — то второе.

А значит, какие бы ни предъявлялись с российской стороны доказательства собственной «белости и пушистости» по отношению к американским «партнерам», они не будут ни приниматься во внимание, ни даже замечаться. По отношению к нашей стране «глубинное государство» — не американское, а международное, глобальное — приняло «презумпцию виновности» и будет держаться этой линии до тех пор, пока она этому самому Deep State перестанет быть или даже казаться выгодной.

И очень похоже на то, что пока «звезды» политического, медийного и прочего пространства вовсю орут о «русской угрозе», какие-то серьезные, а, может быть, даже — ключевые активы спешно эвакуируются в безопасные места, где их точно не достанут руки 45-го президента США и тех, кто сделал нью-йоркского миллиардера Дональда Трампа таковым. И даже — чем черт не шутит? — попытаться этот «козырь» из рук своих оппонентов выбить...

Главный наш ресурс

Короче, Россия и Владимир Путин тут вроде бы не при чем — так, привлеченное средство для решения внутриполитических и глобальных проблем. Но — только вроде бы.

Потому что вокруг России — именно вокруг России — собираются все те государства мира, которые на протяжении многих лет и даже веков являлись «кормовой базой» для «коллективного Запада» во главе с США. Потому что у России есть не только мощный военный или финансово-экономический потенциал — она сегодня обладает еще и уникальным опытом выхода из «западнического» капкана.

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Не «Калибры» и не газ с нефтью, а этот опыт и полученные благодаря ему знания и умения — главный российский ресурс на мировой арене. Ресурс, благодаря которому все остальные ресурсы используются правильно и не становятся источником дополнительных проблем. Как говорится, счастье не в деньгах и не в их количестве, а в умении эти деньги тратить.

А теперь вернемся к теме изменившегося формата американских поздравлений нас с Днем России.

Даже сегодня многие искренне считают и называют праздник 12 июня надуманным, трагическим и даже позорным для отечественной истории. В определенном смысле — учитывая потери «Большой России» в территории, населении, экономике, даже во времени развития, — для такого взгляда есть более чем достаточные основания.

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Вот и наши американские «партнеры», постоянно после уничтожения СССР поздравляя российские власти с этим праздником, поздравляли сами себя с победой над самым опасным для себя противником. Нынешняя «смена формата» (да и само избрание Дональда Трампа президентом США) свидетельствует о том, что они начали задумываться: а так ли это и что именно здесь не так?

Когда (и если) до них дойдет, что это совсем не так, можно ли будет надеяться на то, что поздравления из Вашингтона вообще «заглохнут», а вроде бы случайное (или неслучайное?) совпадение даты Дня России с датой вторжения Наполеона в 1812 году обретет свой настоящий смысл?