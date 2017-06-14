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Экономика
Глава МЭР рассказал об «уникальной точке», в которой находится экономика России
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Глава МЭР рассказал об «уникальной точке», в которой находится экономика России

17:37  14 Июня 2017
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Глава МЭР рассказал об «уникальной точке», в которой находится экономика России

Харбин, 14 июня. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что российская экономика находится в «уникальной точке», а также предрек длительную волну роста. Об этом он сообщил в ходе встречи с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжан Пином накануне открытия 4-го российско-китайского ЭКСПО.

Орешкин отметил, что за последние два года в российской экономике был создан очень прочный фундамент изменений, который «позволит иметь длинную волну экономического роста в предстоящие годы». 

Также глава МЭР заявил, что российская экономика находится в «уникальной точке», в которой не наблюдается никаких структурных дисбалансов или перегревов в отдельных сегментах экономики. 

#россия #орешкин
Владимир Багров
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