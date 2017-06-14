Плотницкий: Диверсанты ВСУ планируют физическое устранение руководства ДНР и ЛНР
Луганск, 14 июня. Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что главной задачей украинских диверсантов является физическое устранение руководства республик Донбасса.
«Основные цели и задачи - это уничтожение инфраструктуры на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также подготовка покушений и убийства руководящего состава республик. Это все было и есть», — отметил Плотницкий.
Он также добавил, что в будущем ЛНР продолжит реализацию минских соглашений, вне зависимости от действий украинской стороны.
Ранее стало известно, что командование ВСУ разрабатывает операцию по мгновенному захвату Донбасса, передает URA.RU.