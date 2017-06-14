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Плотницкий: Диверсанты ВСУ планируют физическое устранение руководства ДНР и ЛНР
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Плотницкий: Диверсанты ВСУ планируют физическое устранение руководства ДНР и ЛНР

17:55  14 Июня 2017
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Плотницкий: Диверсанты ВСУ планируют физическое устранение руководства ДНР и ЛНР

Луганск, 14 июня. Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что главной задачей украинских диверсантов является физическое устранение руководства республик Донбасса.

«Основные цели и задачи - это уничтожение инфраструктуры на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также подготовка покушений и убийства руководящего состава республик. Это все было и есть», — отметил Плотницкий.

Он также добавил, что в будущем ЛНР продолжит реализацию минских соглашений, вне зависимости от действий украинской стороны.

Ранее стало известно, что командование ВСУ разрабатывает операцию по мгновенному захвату Донбасса, передает URA.RU.

#лнр #плотницкий
Алексей Громов
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