Плотницкий: Диверсанты ВСУ планируют физическое устранение руководства ДНР и ЛНР

Луганск, 14 июня. Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что главной задачей украинских диверсантов является физическое устранение руководства республик Донбасса.

«Основные цели и задачи - это уничтожение инфраструктуры на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также подготовка покушений и убийства руководящего состава республик. Это все было и есть», — отметил Плотницкий.