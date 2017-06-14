«Большой друг Украины» Грибаускайте подарила ВСУ 150 телескопов
Киев, 14 июня. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Литва поддержала территориальную целостность его страны, подарив 150 телескопов. Об этом он сообщил во время своего выступления в Покровске Донецкой области.
Порошенко назвал президента Литвы Далю Грибаускайте «большим другом украинского народа».
«Она надежно и твердо поддерживает наш суверенитет, территориальную целостность и независимость», — заявил украинский лидер.
Он добавил, что Литва подарила ВСУ 150 телескопов. После этого Порошенко вручил еще один телескоп командованию силовиков в так называемой АТО.
«А этот она купила за собственные деньги», — прокомментировал глава Украины.
Ранее Москва напомнила Литве о долге в 72 миллиарда долларов в ответ на угрозы о «компенсациях за оккупацию».