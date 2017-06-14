«Большой друг Украины» Грибаускайте подарила ВСУ 150 телескопов

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Киев, 14 июня. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Литва поддержала территориальную целостность его страны, подарив 150 телескопов. Об этом он сообщил во время своего выступления в Покровске Донецкой области.

Порошенко назвал президента Литвы Далю Грибаускайте «большим другом украинского народа».

«Она надежно и твердо поддерживает наш суверенитет, территориальную целостность и независимость», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Литва подарила ВСУ 150 телескопов. После этого Порошенко вручил еще один телескоп командованию силовиков в так называемой АТО.

«А этот она купила за собственные деньги», — прокомментировал глава Украины.

Ранее Москва напомнила Литве о долге в 72 миллиарда долларов в ответ на угрозы о «компенсациях за оккупацию».