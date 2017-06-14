Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия: Красный Крест высоко оценил организацию вывода мирных жителей из Алеппо
Triangle Created with Sketch.

Сирия: Красный Крест высоко оценил организацию вывода мирных жителей из Алеппо

17:31  14 Июня 2017
577

Сирия: Красный Крест высоко оценил организацию вывода мирных жителей из Алеппо

Женева, 14 июня. Эвакуация населения из сирийского Алеппо в 2016 году соответствовала принципам Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщила представитель МККК в Сирии Инджи Седки.

Она указала на то, что организация не являлась стороной переговоров.

«Для ряда людей это был тяжелый выбор. С гуманитарной точки зрения, мы сделали все возможное для населения данного района», — подчеркнула Седки.

Напомним, ранее глава МККК Петер Маурер положительно оценил процесс примирения на территории Сирийской Арабской Республики.

#сирия #алеппо #мккк
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть