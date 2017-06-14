Сирия: Красный Крест высоко оценил организацию вывода мирных жителей из Алеппо

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Женева, 14 июня. Эвакуация населения из сирийского Алеппо в 2016 году соответствовала принципам Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщила представитель МККК в Сирии Инджи Седки.

Она указала на то, что организация не являлась стороной переговоров.

«Для ряда людей это был тяжелый выбор. С гуманитарной точки зрения, мы сделали все возможное для населения данного района», — подчеркнула Седки.

Напомним, ранее глава МККК Петер Маурер положительно оценил процесс примирения на территории Сирийской Арабской Республики.