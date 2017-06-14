Астрономы разглядели возле Юпитера две новые луны

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Вашингтон, 14 июня. Американские астрономы обнаружили еще два спутника у Юпитера общее количество «лун» гиганта достигло 69.

Ученые из Института Карнеги с помощью телескопа, расположенного в обсерватории Лас-Кампанас в Чили. Новые спутники пока не получили имен, известно, что их размер не превышает полтора километра. Как заявил доктор Скотт Шеппард, открытие было сделано случайно – астрономы искали неизвестные объекты в ближнем космосе.

Он отметил, что найденные спутники двигаются в противоположную вращению Юпитера сторону. Шеппард не исключает, что новые луны являются притянутыми гравитацией планеты-гиганта космическими телами. Отметим, что Юпитер имеет самое большое количество спутников, последние из них были обнаружены в 2004 году.