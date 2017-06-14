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Новости Сирии
«Джебхат ан-Нусра» атаковала САА на северо-западе Алеппо
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«Джебхат ан-Нусра» атаковала САА на северо-западе Алеппо

17:24  14 Июня 2017
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«Джебхат ан-Нусра» атаковала САА на северо-западе Алеппо

Алеппо, 14 июня. Столкновения с боевиками «Джебхат ан-Нусры» произошли в пригороде Алеппо Аль-Захраа.

Местные источники сообщили об очередном нападении боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на подразделения Сирийской арабской армии в окрестностях Великой мечети.

«Джебхат ан-Нусра» атаковала САА на северо-западе Алеппо

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» отмечает, что именно в этом районе продолжаются перестрелки. Террористы пытаются наступать на оборонительные позиции правительственных войск.

#сирия #алеппо #джебхат ан-нусра #боевик
Алексей Громов
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