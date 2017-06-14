«Джебхат ан-Нусра» атаковала САА на северо-западе Алеппо

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Алеппо, 14 июня. Столкновения с боевиками «Джебхат ан-Нусры» произошли в пригороде Алеппо Аль-Захраа.

Местные источники сообщили об очередном нападении боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на подразделения Сирийской арабской армии в окрестностях Великой мечети.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» отмечает, что именно в этом районе продолжаются перестрелки. Террористы пытаются наступать на оборонительные позиции правительственных войск.