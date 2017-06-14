От Крыма до Сахарова: кому и почему лжет Навальный

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Пытаясь достичь сиюминутного успеха, блогер Алексей Навальный идет на откровенную ложь и провокации. ФАН собрал наиболее яркие примеры подтасовок и манипуляций общественным мнением.

Ложь проукраинская: о туристическом сезоне в Крыму

В августе 2016 года Алексей Навальный заявил, что туристический сезон в Крыму провалился. Это, конечно же, не имеет никакого отношения к действительности.

По официальным данным министерства курортов и туризма Республики Крым, количество туристов на полуострове существенно выросло. По состоянию на 1 сентября 2016 года в Крыму отдохнули 4 миллиона 264 тысячи 600 человек (в 2015 году эта цифра составляла 3370600). По официальным данным, туристический поток увеличился более чем на 26,5%.

По информации Ростуризма, «самым востребованным стало Западное побережье Крыма – его предпочли 40% от общего количества туристов, Южный берег Крыма посетили 39% туристов, Восточное побережье и другие регионы полуострова выбрали 17% и 4% соответственно».

Как ранее в своем блоге написал политический аналитик Борис Рожин, несмотря на объективное повышение цен на отдых в Крыму, в 2016 году показатели продолжили улучшаться. Более того, возрос и поток отдыхающих с территории Украины.

Ложь в эфире: о деньгах Белковского

В интервью Ксении Собчак Навальный откровенно соврал про деньги Станислав Белковского. На вопрос Собчак «Давал ли Белковский Вам деньги?» Навальный ответил «Нет, не давал».

Но еще в 2012 году Алексей Навальный в интервью изданию «Ведомости» говорил обратное. По его словам, сумма «была небольшой — примерно 20 тысяч долларов США».

Нужно отметить, что сам Белковский эту информацию подтвердил «Ведомостям»: «я лично помогал Навальному деньгами».

Ложь глаза в глаза: о социальном налоге

Выступая на открытии штаба в Казани, Алексей Навальный заявил, что социальный налог составляет 35%.

«Все говорят, что подоходный налог 13%. Но, блин, единый социальный налог 35%! Никто это не видит. Поэтому обман», — заявил Навальный.

Только есть одна нестыковка. Малюсенькая. Единого социального налога в Российской Федерации нет уже семь лет.

Единый социальный налог в России был введен в 2001 году и отменен в 2010-м. Этот налог был отменен Федеральным законом № 212-ФЗ от 24.07.2009 «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Предпраздничная ложь: об отсутствии звука на проспекте Сахарова

Вечером 11 июня, накануне Дня России, Навальный выступил с «экстренным обращением», в котором заявил, что переносит свой митинг «против коррупции» с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. Причиной переноса, по его словам, стало якобы отсутствие возможности организации сцены и настройки звука.

Впрочем, вскоре выяснилось, что мэрия, напротив, сделала всё, чтобы митинг прошел. Было перекрыто движение, а также предприняты все меры для того, чтобы организаторы акции смогли установить всю необходимую аппаратуру.

Независимый политический аналитик Руслан Осташко в комментарии ФАН отметил, что Навальный объяснял перенос тем, что мэрия якобы надавила на поставщиков и никто не поставил им сцену и звук. Когда оппозиционеры решились на небольшое расследование и обратились к компании, которая обеспечивала звуковое сопровождение митинга на проспекте Сахарова несколько лет назад, их удивлению не было предела. «Сейчас же представители этой компании все объяснили: штаб Навального отказался давать предоплату и предлагал не рыночные условия. То есть запрос был чисто формальный, никто из его штаба ставить сцену и звук не хотел. И потом уже журналисты на следующий день проводили свое расследование. Они звонили в московские компании и заказывали звуковое сопровождение и установку сцены на митинг на Сахарова, который якобы будет в июле. И никто не отказался», — добавил Осташко.

Ложь во спасение: о «Яндексе»

Уже в день митинга, 12 июня, Алексей Навальный обвинил новостной агрегатор «Яндекс.Новости» в замалчивании новостей о проходящих в России митингах. Однако, как оказалось, и это заявление Навального не соответствует действительности.

Глава пресс-службы «Яндекса» Ася Мелкумова в комментарии РИА Новости отвергла обвинения, заявив, что они не соответствуют реальности, а новостные заголовки о митингах можно найти в топе «Яндекса». Она приложила скриншоты региональных и московского выпусков агрегатора новостей «Яндекс.Новости», которые были сделаны в разное время.

Заголовки, между прочим, можно найти и самостоятельно, используя кэш. Как говорится, что попало в Интернет, не вырубить топором.

В общем, обвинить «Яндекс» или кого бы то ни было другого в том, что на акцию «против коррупции» не пришло очень уж много народу, не получилось. Ну уж очень смешная версия.

Ложь музыкальная: о Depeche Mode

После того, как суд признал Алексея Навального виновным в совершении административного правонарушения (призыв к участию в несанкционированной акции в центре Москвы и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов), он пожаловался, что из-за решения суда (административный арест на 30 суток) не сможет посетить концерт Depeche Mode. Однако концерт, который хочет посетить Навальный, состоится 15 июля. Нужно отметить, что срок ареста судья решила исчислять 12 июня.

Постскриптум

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что Навальный перестал быть серьезной политической фигурой (а его к этому готовили в период с 2011 по 2013 год, когда он принял участие в выборах мэра Москвы). Он слишком много врет для серьезного политика, и у него нет никакой, как говорится, «трудовой биографии». Не юрист даже.

«Но с Навальным произошла другая, не менее опасная трансформация. Он стал карикатурным политиком и символом карикатурности политики. Одноглазый, с двумя парадоксальными условными сроками, имеющий статус игрушки в чужих руках — ну просто шут. Но шут, с которым пусть и в шутовской манере, полемизирует Усманов. Его акции с шутками-прибаутками пиарит истеблишмент, этот же истеблишмент покупает его как товар. Чтобы "мочить" конкурентов его руками, например. Фильм про Медведева был снят явно по заказу группировок, которые видят на посту премьера другого человека. Навальный в статусе шута вызывает симпатию у молодежи, которая воспринимает его «по-молодежному», он «приколен», за ним можно пойти и в автозак, слиться с протестом, который всегда свойственен молодому поколению. Но то, что это манипулятивные игры и молодежь будут, как на Украине, использовать в качестве пушечного мяса, Навального и стоящих за ним людей не беспокоит. Навальный, кстати, уже не принадлежит сам себе, он часть технологии, и вообще не политической. Он часть строящейся модели хаоса. Шутки с такими полувиртуальными персонажами могут плохо кончиться», — подытожил Игорь Рябов.